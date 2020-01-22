Сочные болгарские перцы, приготовленные по каталонскому рецепту. Яркая закуска!

Этот вариант яркой закуски-салата из сочных болгарских перцев станет вашим коронным блюдом этим летом. Не пропустите

Название испанского блюда эскаливады определил глагол escalivar (кат. — «жарить на углях»). Именно способ приготовления играет здесь ключевую роль, ведь эскаливадой могут быть любые запеченные овощи.

Классический набор — это большие красные перцы (обязательно), баклажаны, лук, иногда картофель.

Чтобы приготовить это блюдо каталонской кухни, не обязательно разжигать костер. В обычной духовке получится также очень вкусно. Предлагаем вариант яркой закуски-салата из сочных болгарских перцев. Непременно заправьте душистым тимьяном, чесноком и щедро полейте оливковым маслом!

Ингредиенты:

Сладкий перец — 6 шт.

Тимьян, черный перец и соль по вкусу

Оливковое масло 3 ст ложки

Чеснок — 6 зубчиков

Приготовление:

Перцы выложите на противень, застланный пергаментом, смажьте оливковым маслом и запеките при температуре 180 градусов до мягкости (примерно 30 минут).

Переложите перцы в миску, накройте крышкой и оставьте так на 10 минут. После этого снимите с овощей кожицу и удалите сердцевину. Сок, который будет выделяться при этом, нужно сохранить.

Мякоть перцев нарежьте полосками и сложите в миску с соком. Добавьте измельченный чеснок и нарезанный тимьян. Приправьте солью, перцем, полейте оставшимся маслом и перемешайте. Поместите блюдо в холодильник минимум на 2 часа.

Отлично хранится в холодильнике с неделю, но продержаться столько и не съесть эту вкуснятину — что-то нереальное. Друзья рецепт оценят, советуем поделиться!

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